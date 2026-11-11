Prinzessinnen, Mönche, Zebras, Monster, Pinguine und Clowns - Mainz feiert und schunkelt in die fünfte Jahreszeit.

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Helau! Pünktlich um 11.11 Uhr haben in der Fastnachtshochburg Mainz Tausende Närrinnen und Narren in bunten Kostümen die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Trotz nasskaltem Wetter mit ungemütlichen Temperaturen versammelten sich rund 9.000 Menschen zur zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Bunte Kostüme und 100 Jahre Schwellköpp

Die Fastnachter kamen verkleidet als Prinzessinnen, Mönche, Zebras, Monster, Pinguine und Clowns. Nach der Begrüßung der Fastnachter durch den Präsidenten des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hannsgeorg Schönig, und Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) ging es los mit dem bunten Programm.

Die Mainzer Fastnacht steht unter dem Motto: «Die Schwellköpp in de Fassenacht gehör'n zu Meenz wie's singt und lacht». Die Schwellköpp – große, handgefertigte Pappmaché-Köpfe – werden 100 Jahre alt. Sie gelten als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht.

Die riesigen, bis zu 25 Kilogramm schweren Köpfe aus Pappmaché werden auf den Schultern getragen und laufen so auch beim Rosenmontagszug mit. Vater der Figuren ist der Steinbildhauer Ludwig Lipp (1877-1945). Erstmals waren die Schwellköpp beim Rosenmontagszug im Jahr 1927 auf den Straßen zu sehen.

Was es mit der närrischen Elf auf sich hat

Der 11.11. wird wegen der närrischen Zahl elf gefeiert, die auch als Abkürzung für die französischen Revolutionsideale Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) steht. Der offizielle Beginn der Fastnachtskampagne ist der 1. Januar, den Höhepunkt bildet der Rosenmontag.

Auch in anderen Städten in Rheinland-Pfalz wie Trier oder Koblenz feiern Närrinnen und Narren den Auftakt der Fastnacht. In Trier wurde Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) zur Sessionseröffnung des Karnevals erwartet.

Awareness-Raum soll sicheres Feiern ermöglichen

In Mainz ist zur närrischen Zeit direkt am zentralen Feierplatz auch ein Awareness-Raum als niedrigschwellige Anlaufstelle für Betroffene von Belästigung, Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt eingerichtet worden. Das Motto dafür lautet: Närrisch sein. Respektvoll bleiben.