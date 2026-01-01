Fastnachts-Kampagne in Mainz beginnt mit Neujahrsumzug

Kaum sind die letzten Winterzeitmärkte vorbei, wird in Mainz schon wieder gefeiert: Garden, Musiker und Narren begrüßen die fünfte Jahreszeit.

Mainz (dpa) – Mit einem Neujahrsumzug von rund 1.200 Menschen hat in Mainz die Fastnachtskampagne 2026 begonnen. Rund 1.200 Gardisten und Dragoner, Husaren und Herolde, Prinzessinnen und Prinzen sowie etwa 450 Musikerinnen und Musiker starteten um 11.11 Uhr in der Mainzer Innenstadt in die fünfte Jahreszeit.

Menschen am Neujahrsmorgen in Fastnachtsstimmung

«Es ist einfach eine tolle Veranstaltung, die von Jahr zu Jahr mehr Gäste am Neujahrsmorgen in die Innenstadt lockt», hatte der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins 1838, Hannsgeorg Schönig, angekündigt. Der Start gehe mit Musik, «einem herzerfrischenden Prost Neujahr» und unzähligen Helaus über die Bühne. Polizei und Veranstalter hatten rund 3.000 Schaulustige erwartet.

Kampagnenmotto würdigt 100 Jahre Mainzer Hofsänger

Das Motto der diesjährigen Kampagne lautet «Die Hofsänger im Gold’nen Mainz – seit 100 Jahr’n die Nummer 1». Die närrische Kampagne 2026 endet am 18. Februar mit der traditionellen Fastnachtsbeerdigung an Aschermittwoch. Höhepunkt ist der Mainzer Rosenmontagszug am 16. Februar.