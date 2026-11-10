Regen begleitet Rheinland-Pfalz und das Saarland bis Donnerstag. Dabei steigen die Temperaturen zu Beginn der Fastnachtssaison am Mittwoch auf bis zu 13 Grad – doch trocken wird es zunächst nicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden wechselhaft. Der Dienstag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden neblig, im Süden stark bewölkt. Von Südwest nach Nordost zieht Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad. Auch zum Beginn der Fastnachtssaison am Mittwoch, dem 11.11. regnet es. Narren und Närrinnen sollten sich beim Feiern, unter anderem auf dem Schillerplatz in Mainz, wohl besser mit Regenjacken und Schirmen ausstatten. Die Höchsttemperaturen erwartet der DWD zwischen 9 und 13 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleiben viele Wolken und es kommt zeitweise zu Regen. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen zehn und sieben Grad. Mit Regen und Wolken müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch am Donnerstag rechnen. Es weht ein schwacher, später mäßiger, Wind aus nördlichen Richtungen.