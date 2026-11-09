Ein Mann gibt an, lediglich einen Schluck Wodka getrunken zu haben. Doch als er einen Alkoholtest macht, steht ein Promillewert von 3,76 Promille auf der Anzeige.

Wörth am Rhein (dpa/lrs) – Mit einem Atemalkoholwert von 3,76 Promille ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn nahe Wörth am Rhein unterwegs gewesen. Wie die Polizei Landau mitteilte, wurde den Beamten am Samstag ein in Schlangenlinien fahrender Lastwagen in Fahrtrichtung Karlsruhe gemeldet.

Als der Sattelzug gestoppt werden konnte, hätten die Einsatzkräfte einen deutlichen Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bei dem 54-jährigen Mann festgestellt. Im Führerhaus hätten die Polizisten zudem eine leere Mini-Wodkaflasche gefunden. Der Fahrer habe angegeben, lediglich einen Schluck getrunken zu haben. Zwei Atemalkoholtests ergaben jedoch 3,52 und schließlich 3,76 Promille, wie es in der Mitteilung hieß. Es sei ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet worden.