Den Sonnenschein an der frischen Luft genießen sollte man, bevor am Sonntag wieder neue Regenwolken aufziehen. Zur neuen Woche hin sinken die Temperaturen teils bis unter den Gefrierpunkt.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Nach einem frostigen und nebligen Start in den Tag strahlt die Sonne fast überall in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vom Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, halten sich Nebelschwaden nur lokal in der Eifel und an der Mosel im Tagesverlauf hartnäckig.

Dabei werden heute Temperaturen zwischen 4 Grad in Hochlagen und 9 Grad am Rhein erwartet. Der Regenschirm kann zu Hause bleiben, denn laut DWD bleibt es trocken. In der Nacht zu Sonntag ziehen dann von Südwesten her wieder erste Wolken auf. Gebietsweise könne Nebel die Sicht erschweren, hieß es. Bei Tiefstwerten von 0 bis minus 4 Grad kann es örtlich glatt werden.

Neue Woche startet häufig heiter

Im Südwesten und Süden verdichten sich die Wolken am Sonntag dann. Dort ist den Meteorologen zufolge etwas Regen möglich. Im Süden klettern die Temperaturen auf 6 Grad, im Norden auf 3 Grad. In Hochlagen in der Eifel werden 2 Grad erwartet. In den folgenden Nachtstunden zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, aber meist trocken. Auf den Straßen muss mit Glätte und Nebel gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis minus 3 Grad.

Zum Start in die neue Woche kämpft sich die Sonne vielerorts durch die Wolken durch; gebietsweise ist es allerdings stärker bewölkt. In Hochlagen des Berglandes kommen die Temperaturen bei Dauerfrost um minus 1 Grad nicht über den Gefrierpunkt hinaus. Sonst ist es weniger eisig mit Werten zwischen 1 und 5 Grad.