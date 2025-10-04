Pirmasens (dpa/lrs) – Ein betrunkener Kneipengast hat in Pirmasens die Polizei auf den Plan gerufen – und ist schließlich im Krankenhaus gelandet. Der 36-Jährige aus dem Kreis Südwestpfalz sei zunehmend aggressiv geworden und hätte sich mit geballter Faust vor die Beamten gestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten brachten ihn den Angaben zufolge zu Boden und fesselten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Nach seinem Klinikaufenthalt muss sich der Mann unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

