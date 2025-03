Faschingsbesucher verletzt Mann und Polizisten

Wörth (dpa/lrs) – Ein 22-Jähriger soll während des Faschingsumzugs in Wörth einem anderen Besucher einen Kopfstoß versetzt und danach einen Polizisten verletzt haben. Der Beamte begab sich in ein Krankenhaus und war nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei mitteilte. Der zuvor angegriffene Mann wird gebeten, sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen. Er dürfte durch den Kopfstoß verletzt sein, wie es hieß.

Zwischen den beiden Faschingsbesuchern war es den Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag zu Streitigkeiten gekommen. Wenig später kontrollierten Polizisten den Angreifer – dieser habe einem Beamten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der 22-Jährige wurde festgenommen, kam aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wieder auf freien Fuß.