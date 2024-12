«Fanny» und «Günther» machen das Weihnachtswetter trüb

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter zeigt sich an den Weihnachtsfeiertagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland von einer winterlich-trüben Seite. Von Heiligabend (Dienstag) an bis zum 2. Weihnachtsfeiertag am Donnerstag ist es meist bedeckt. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach kann es regnen oder auch Sprühregen geben, oft bleibt es aber auch niederschlagsfrei.

Die Temperaturen liegen tagsüber meist zwischen vier und sieben Grad, maximal neun Grad Celsius. Dafür sorgt zuerst Warmfront «Fanny», die dann von Hoch «Günther» abgelöst wird. Der Traum von weißer Weihnacht geht dem DWD zufolge am ehesten im Südosten Deutschlands in Erfüllung – oberhalb von 600 Metern bei Dauerfrost.

Vorhersage DWD