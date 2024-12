Familienkarte ab sofort auch per App nutzbar

Mainz (dpa/lrs) – Informationen, Rabatte und Freizeitangebote – Nutzer der Familienkarte in Rheinland-Pfalz können sämtliche Angebote ab sofort auch in einer App abrufen. Außerdem wird die Familienkarte in zehn weiteren Kommunen im Land eingeführt, wie das Familienministerium in Mainz mitteilte. Neu dabei sind die Kreise Westerwald, Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel, Rhein-Hunsrück, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Kusel sowie die Städte Speyer und Frankenthal.

Die Familienkarte und nun auch die App sollen Familien den Zugang zu Angeboten von Vereinen, Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie im Einzelhandel und bei Freizeitangeboten erleichtern. Laut Ministerium besitzen aktuell rund 16.000 Familien in 18 Kommunen in Rheinland-Pfalz eine Familienkarte. Bisher war das Angebot in den Landkreisen Ahrweiler, Cochem-Zell, Kaiserslautern und Mayen-Koblenz sowie in Trier, Worms, Ludwigshafen und Koblenz verfügbar. Bis 2026 soll die Familienkarte landesweit nutzbar sein.