Familienhund verhindert größeren Brand

Mitten in der Nacht bellt der Hund einer Familie in der Vulkaneifel plötzlich laut. Das Tier hat wohl vor den Menschen ein Feuer wahrgenommen.

Kalenborn-Scheuern (dpa/lrs) – Ein bellender Hund hat in einem Einfamilienhaus in der Vulkaneifel einen größeren Brand verhindert. Das Tier habe mitten in der Nacht zum Sonntag durch Bellen die Familie geweckt, als in Kalenborn-Scheuern eine Gastherme in Brand geraten war, teilte die Polizei in Wittlich mit. Vermutlich habe der Hund den Rauchmelder gehört. Der Qualm hatte sich im Keller demnach bereits ausgebreitet.

Der 27 Jahre alte Sohn des Hauseigentümers habe den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr konnte wieder abrücken.