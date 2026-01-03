Familien nutzen Nürburgring für Spaziergänge im Schnee

Die Nordschleife wird zur Winterlandschaft: Zahlreiche Ausflügler nutzen das Schneewetter für einen Spaziergang auf der legendären Rennstrecke.

Nürburg (dpa/lrs) – Schneeschlitten statt Rennauto: Zahlreiche Menschen in Rheinland-Pfalz haben das winterliche Wetter für einen Spaziergang auf dem Nürburgring genutzt. Auf der berühmten Nordschleife waren im Tagesverlauf unter anderem Familien mit Schlitten unterwegs, immer wieder fing es an zu schneien.

Im Vorfeld hatte die Polizei auf verstärktes Verkehrsaufkommen wegen des Winterwetters hingewiesen. Bis zum Nachmittag habe der Verkehr zwar zugenommen, die Straßen rund um Nürburg und Hohe Acht blieben jedoch weitgehend frei, sagte eine Sprecherin der Polizei.