Weil er wegen seiner beiden Namen immer wieder Schwierigkeiten etwa bei Reisen bekommt, legt Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen ab. Auch seine Familie zieht nach.

Koblenz (dpa) – Aus bürokratischen Gründen hat Popsänger Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen abgelegt und auch seine Familie heißt neuerdings anders – und zwar Anders.

Da das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf seinem

Personalausweis sowie im Reisepass seit 2025 aus Datenschutzgründen im

internationalen digitalen Erfassungssystemen fehle, sei es immer wieder zu Problemen auf Reisen gekommen, etwa im Hotel oder am Flughafen – wenn das Ticket auf Thomas Anders ausgestellt gewesen sei, sagte der 63-jährige Koblenzer, der gebürtig Bernd Weidung heißt, der «Bild»-Zeitung. «Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist.»

Deshalb habe er sich für einen Namen entscheiden müssen, erklärte dessen Ehefrau Claudia. «Da er in der Öffentlichkeit automatisch als Thomas Anders wahrgenommen wird, seit Beginn der 80er Jahre, war die Entscheidung aus logistischen Gründen klar.»

«Jetzt heißen wir alle anders!»

Laut dem Zeitungsbericht, der von dem Management des Künstlers auf Nachfrage bestätigt wurde, steht nun seit Februar 2026 ausschließlich der

Name Thomas Anders in dessen Pass. «Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr», erklärte der ehemalige Modern-Talking-Sänger.

Auch seine Frau sowie sein Sohn hätten sich entschieden, ihre Nachnamen offiziell von Weidung zu Anders zu ändern. «Jetzt heißen wir alle anders!», wird Ehefrau Claudia in der «Bild» zitiert. «Es fühlt sich für uns als Familie richtig und gut an.» Sie nenne ihren Mann weiterhin Schatzi. «Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas. Nur seine Schwester weigert sich, ihn Thomas zu nennen.»

Thomas und Claudia Anders sind den Angaben zufolge seit mehr als 25 Jahren verheiratet. Mit Dieter Bohlen feierte Anders als Modern Talking bis zur endgültigen Trennung 2003 weltweit Erfolge.