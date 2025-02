Falschfahrer rammt Streifenwagen auf der Autobahn und flieht

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Falschfahrer hat in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn 61 einen Streifenwagen gerammt, ist geflohen – und wurde später festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, bewegte sich der 38-jährige Tatverdächtige zunächst im Bereich Kretz auf der Richtungsfahrbahn Nord in die entgegengesetzte Richtung. Kurz darauf habe der Falschfahrer auf einem Rastplatz einen Streifenwagen gerammt, der in die Fahndung eingebunden war. Dabei wurden die Polizisten im Wagen leicht verletzt, der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit.

Der Falschfahrer floh demnach zunächst vom Rastplatz. Wenig später soll er nach erstem Ermittlungsstand mit einem anderen Fahrzeug die Flucht fortgesetzt haben. Gegen 5 Uhr wurde er in Wolken (Landkreis Mayen-Koblenz) festgenommen. Ob der Verdächtige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, teilte die Polizei zunächst nicht mit.