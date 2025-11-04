Falschfahrer flieht nach schwerem Unfall auf B50

Ein Wagen ist auf der Bundesstraße auf der falschen Spur unterwegs. Ein Autofahrer erkennt die Situation – und handelt. Dennoch gibt es einen Verletzten.

Simmern (dpa/lrs) – Ein Falschfahrer hat auf der Bundesstraße 50 bei Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) einen schweren Unfall verursacht und ist dann geflohen. Ein 38-jähriger Motorradfahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer war demnach an der Anschlussstelle Simmern-Mitte in Richtung Flughafen Frankfurt-Hahn auf die B50 aufgefahren – und hatte dann aus bislang ungeklärten Gründen gewendet. Er fuhr dann auf der linken Spur entgegengesetzt zur Fahrtrichtung an der Mittelschutzplanke entlang.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, erkannte ein entgegenkommender Autofahrer die Situation und lenkte zur Fahrbahnmitte, um dem Falschfahrer deutlich zu machen, dass er in die falsche Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer dahinter erkannte die Gefahr jedoch zu spät und prallte in das stehende Auto. Der Falschfahrer verließ die Unfallstelle und ist den Angaben zufolge flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und das Motorrad wurden stark beschädigt, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B50 war wegen der Bergung zeitweise voll gesperrt.