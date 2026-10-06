Betrug
Falscher Spendensammler erschleicht 2.000 Euro von Seniorin
Polizei - Symbolbild
Ein Fremder lockt mit einer angeblichen Spendenliste - am Ende fehlen 2.000 Euro auf dem Konto einer Seniorin. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Ein Unbekannter gibt sich als Spendensammler aus und bringt eine Seniorin dazu, rund 2.000 Euro per Karte zu zahlen.

Lesezeit 1 Minute

Otterberg (dpa/lrs) – Eine 88-jährige Frau ist in Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) von einem angeblichen Spendensammler um etwa 2.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, gab sich ein Mann als Spendensammler für körperlich beeinträchtigte Kinder aus. Er zeigte der Frau am Freitag eine Liste mit mehreren Namen von Menschen, die angeblich bereits jeweils fünf Euro gespendet hatten.

Die Frau wollte dem Mann das Geld zunächst in bar geben. Dieser behauptete jedoch, die Zahlung sei nur per Karte möglich. Im Vertrauen darauf bezahlte die 88-Jährige mit ihrer Karte, ohne den Betrag noch einmal zu überprüfen. Erst am Montag bemerkte sie, dass rund 2.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Die Frau erstattete daraufhin Anzeige gegen den bislang unbekannten Mann. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:261006-930-798589/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten