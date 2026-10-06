Ein Unbekannter gibt sich als Spendensammler aus und bringt eine Seniorin dazu, rund 2.000 Euro per Karte zu zahlen.

Otterberg (dpa/lrs) – Eine 88-jährige Frau ist in Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) von einem angeblichen Spendensammler um etwa 2.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, gab sich ein Mann als Spendensammler für körperlich beeinträchtigte Kinder aus. Er zeigte der Frau am Freitag eine Liste mit mehreren Namen von Menschen, die angeblich bereits jeweils fünf Euro gespendet hatten.

Die Frau wollte dem Mann das Geld zunächst in bar geben. Dieser behauptete jedoch, die Zahlung sei nur per Karte möglich. Im Vertrauen darauf bezahlte die 88-Jährige mit ihrer Karte, ohne den Betrag noch einmal zu überprüfen. Erst am Montag bemerkte sie, dass rund 2.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Die Frau erstattete daraufhin Anzeige gegen den bislang unbekannten Mann. Die Polizei ermittelt.