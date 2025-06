Ein Senior versucht, sein Geld vor einem vermeintlichen Kriminellen zu schützen. Durch einen Betrug verliert er so eine hohe Summe.

Mainz (dpa/lrs) – Ein oder mehrere Telefonbetrüger haben einen 73-jährigen Mainzer um mehr als 80.000 Euro gebracht. Über mehrere Tage hinweg sei der Senior mehrmals angerufen worden, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte habe sich als Polizist ausgegeben und dem Mann gesagt, man habe bei einem Kriminellen einen Zettel mit seinen Daten gefunden.

Laut der Mitteilung wies der Betrüger den Senior an, 80.000 Euro an einen angeblichen Staatsanwalt zu überweisen, um sein Geld vor dem Kriminellen zu schützen. Der Senior überwies das Geld zunächst, wie es hieß. Dann sei er aber erneut angerufen worden, der Mann habe in dem Gespräch noch deutlich höhere Summen gefordert. Das habe den 73-Jährigen stutzig werden lassen, er habe sich daraufhin bei der Polizei gemeldet.

Der oder die Täter sind bislang unbekannt, so die Polizei. «Die Wahrscheinlichkeit, dass organisierte Kriminalität hinter solchen Anrufen steckt, ist immer groß», sagte ein Sprecher. Das sei aber schwer nachzuverfolgen, besonders, wenn es keinen direkten Kontakt zum Täter gegeben habe. Die Polizei bittet um Hinweise.