Telefonbetrug
Falscher Polizist bringt Senior um hohen Geldbetrag
Anlagenbetrug
Der 87-Jährige bekam einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Die eigene Bank sei nicht mehr sicher? Ein Senior glaubt dem Anrufer und verliert mehrere zehntausend Euro.

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Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 87-Jähriger aus Kaiserslautern hat nach einem Telefonat mit einem falschen Polizeibeamten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag überwiesen. Der Anrufer habe den Mann davon überzeugt, dass seine Spareinlage bei der Bank nicht mehr sicher sei, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Zunächst habe sich der Betrüger nach Bargeld und Wertgegenständen in der Wohnung des Seniors erkundigt. Anschließend habe er behauptet, das Geld müsse auf angeblich sichere Konten der Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Der 87-Jährige sei den Anweisungen gefolgt und habe das Geld auf verschiedene Bankkonten überwiesen.

Die Polizei rät, bei Anrufen von Unbekannten keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen zu machen und sich nicht zu Überweisungen drängen zu lassen. Im Zweifel sollten Betroffene das Gespräch beenden und selbst die Polizei unter einer bekannten Telefonnummer kontaktieren.

© dpa-infocom, dpa:261011-930-822534/1

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