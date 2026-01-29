Kriminalität
Falsche Polizisten erbeuten Gold in sechsstelliger Höhe
Polizeieinsatz
Polizeieinsatz
Jens Büttner. DPA

Ein 89-jähriger Mann erhält einen Anruf. Angebliche Polizeibeamte fragen nach Wertgegenständen. Der Mann fällt auf die Betrügerei rein – ihm entsteht ein hoher Schaden.

Lesezeit 1 Minute

Worms (dpa/lrs) – Bislang Unbekannte haben sich in Worms als angebliche Polizisten ausgegeben und einen 89-Jährigen um Gold in sechsstelliger Höhe betrogen. Wie die Polizei mitteilte, kontaktierten die Betrüger den Senior am Mittwoch telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Die falschen Polizisten berichteten dem 89-Jährigen den Angaben zufolge von der angeblichen Festnahme einer Einbrecherbande. In diesem Zusammenhang sei der Mann nach Wertgegenständen, insbesondere nach Goldreserven gefragt worden. Durch geschickte Gesprächsführung hätten sie ihn überzeugen können, seine in der Bank gelagerten Goldreserven abzuholen. Er habe das Edelmetall dann am frühen Abend einem bislang unbekannten Abholer übergeben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260129-930-613638/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten