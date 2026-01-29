Ein 89-jähriger Mann erhält einen Anruf. Angebliche Polizeibeamte fragen nach Wertgegenständen. Der Mann fällt auf die Betrügerei rein – ihm entsteht ein hoher Schaden.

Worms (dpa/lrs) – Bislang Unbekannte haben sich in Worms als angebliche Polizisten ausgegeben und einen 89-Jährigen um Gold in sechsstelliger Höhe betrogen. Wie die Polizei mitteilte, kontaktierten die Betrüger den Senior am Mittwoch telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Die falschen Polizisten berichteten dem 89-Jährigen den Angaben zufolge von der angeblichen Festnahme einer Einbrecherbande. In diesem Zusammenhang sei der Mann nach Wertgegenständen, insbesondere nach Goldreserven gefragt worden. Durch geschickte Gesprächsführung hätten sie ihn überzeugen können, seine in der Bank gelagerten Goldreserven abzuholen. Er habe das Edelmetall dann am frühen Abend einem bislang unbekannten Abholer übergeben. Die Polizei sucht nun Zeugen.