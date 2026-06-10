Betrüger am Hörer
Falsche Polizisten am Telefon – Polizei mahnt zur Vorsicht
Abzocke-Anrufe
Im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler werden vermehrt Betrugsversuche am Telefon gemeldet. (Symbolbild)
Wolf von Dewitz. DPA

Wie reagieren, wenn angebliche Polizisten am Telefon nach Geld fragen? Die Polizei in Landau warnt vor Schockanrufen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Annweiler am Trifels (dpa/lrs) – Die Polizeidirektion Landau warnt vor einer aktuellen Welle mutmaßlicher Betrugsanrufe in der Verbandsgemeinde Annweiler. Nach Angaben der Polizei gehen derzeit vermehrt Hinweise auf sogenannte Schockanrufe sowie Anrufe falscher Polizeibeamter ein.

Die Polizei rät deshalb dringend, am Telefon keine Angaben zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen zu machen und das Gespräch sofort zu beenden. Wer einen entsprechenden Anruf erhalte, solle sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden und den Vorfall melden. Die Polizei bat die Bevölkerung um Wachsamkeit.

© dpa-infocom, dpa:260610-930-204205/1

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