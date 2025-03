Fallende Metallstange verletzt Mensch auf Markt in Bitburg

Am Morgen löst sich die Metallstange eines Werbebanners von einem Kran - und fällt auf einen Menschen. Der muss ins Krankenhaus.

Bitburg (dpa/lrs) – Die Metallstange eines Werbebanners ist auf dem Beda-Markt in Bitburg auf einen Menschen gefallen. Ein Notarzt versorgte die verletzte Person, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei mitteilte. Das Werbebanner war demnach an einem Kran befestigt gewesen. Noch sei unklar, warum die Stange sich löste. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Der Beda-Markt ist nach Angaben der Stadt eine der größten Veranstaltungen in Bitburg. Er besteht ein Wochenende lang unter anderem aus einem Streetfood-Festival, einer Autoausstellung und Kunsthandwerk.