Rhein-Lahn-Kreis
Fahrzeuge geraten bei Unfall in Brand
Unfall auf B54
Mit Spezialschaum wurden die Flammen gelöscht.
Sascha Ditscher. DPA

Nach einem Unfall auf der B54 brennen zwei Fahrzeuge, eine Person wird verletzt. Die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Diez/Holzheim (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 54 zwischen Holzheim und Diez (Rhein-Lahn-Kreis) sind zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mensch bei dem Unfall am Morgen verletzt. 

An dem Unfall waren den Angaben zufolge ein Sattelzug und ein weiteres Fahrzeug beteiligt. Der Brand konnte gelöscht werden. Trotzdem blieb die B54 zunächst voll gesperrt. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260608-930-189285/2

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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