Was die Hintergründe sind, ist noch völlig unklar. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gommersheim (dpa/lrs) – In einem ausgebrannten Fahrzeug in der Pfalz ist eine Person ums Leben gekommen. Den Rettungskräften war der brennende Wagen auf einem Feldweg neben einer Landstraße bei Gommersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) gemeldet worden, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte. Die Person in dem Wagen habe nur noch tot geborgen werden können.

Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge Ermittlungen aufgenommen. Einem Polizeisprecher zufolge gibt es bislang weder Hinweise auf einen Suizid noch auf eine Fremdeinwirkung.