Angriff
Fahrradkurier verletzt Passanten mit Pfefferspray
Krankenwagen im Einsatz
Ein angegriffener Passant wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Ein Streit zwischen einem Fahrradkurier und einem Fußgänger in Mainz eskaliert: Ein weiterer Passant will helfen - und wird selbst verletzt. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Ein Fahrradkurier hat in Mainz einen Passanten mit Pfefferspray verletzt. Zuvor sei der Fahrradfahrer eines Lieferdienstes aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit mit einem anderen Fußgänger geraten, teilte die Polizei mit. Diesen Streit habe der zufällig vorbeikommende Passant schlichten wollen – und wurde dann selbst angegriffen.

Laut Polizei setzte der Kurier bereits gegen den ersten Fußgänger Pfefferspray ein. Auch den dazukommenden Passanten griff er an. Das Spray traf den Mann an den Augen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Radfahrer und der andere Fußgänger verließen den Ort nach Angaben der Polizei nach dem Streit am Sonntagnachmittag in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:261012-930-827155/1

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