Betrunkener Radfahrer
Fahrradfahrer mit 2,35 Promille aufgehalten
Polizei
Einen Unfall hat der Betrunkene nicht gebaut. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Ein Mann fuhr so starke Schlangenlinien, dass die Streifenpolizisten stutzig wurden. Ein Test ergab: Der Mann war alles andere als nüchtern.

Speyer (dpa/lrs) – Ein 39-jähriger Mann ist in der Nacht zum Freitag in Speyer mit 2,35 Promille Fahrrad gefahren. Das habe ein Alkoholtest bei einer Kontrolle ergeben, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizeistreife sei der Mann aufgefallen, da er Schlangenlinien gefahren sei. Dabei sei er fast auf die Gegenfahrbahn geraten. Auch sein Licht war demnach nicht angeschaltet gewesen. Die Polizisten kontrollierten den 39-Jährigen und führten einen Alkoholtest durch, der 2,35 Promille ergab, wie es weiter hieß. Der Mann müsse sich nun für Trunkenheit im Verkehr verantworten.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-363106/1

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