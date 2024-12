Fahrgastschiff in Brand geraten – niemand verletzt

Ein Fahrgastschiff ist nahe Speyer auf dem Rhein unterwegs, als sich an Bord Rauch entwickelt. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder bleiben unverletzt.

Speyer (dpa/lrs) – Auf einem Fahrgastkabinenschiff auf dem Rhein bei Speyer ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Das Schiff habe daraufhin angelegt, alle Menschen seien unbeschadet von Bord gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei. Das Feuer sei gegen 4.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. «Auf der Fahrt kam es zu Rauchentwicklung», erläuterte die Sprecherin. Am Morgen liefen zunächst noch Nachlöscharbeiten. An Bord des Schiffes befanden sich den Angaben zufolge 150 Passagiere und 42 Besatzungsmitglieder.