Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgängerin in Trier

Am späten Abend läuft eine Frau über die Straße - dabei wird sie von einem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtet von der Unfallstelle.

Trier (dpa/lrs). Ein Unbekannter hat mit seinem Auto in Trier eine Fußgängerin angefahren und ist dann geflüchtet. Die 24 Jahre alte Frau sei am Donnerstagabend über einen Fußgängerüberweg gelaufen, als sie von dem Auto erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher fuhr davon. Die Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet um Hinweise.