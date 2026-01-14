Mit riskanten Manövern und Beleidigung bringt ein Unbekannter den Verkehr auf der A8 in Gefahr. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Merchweiler (dpa/lrs) – Ein Autofahrer soll auf der Autobahn 8 bei Merchweiler mehrere Autos rechts überholt und einem anderen Fahrer den Mittelfinger gezeigt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung, wie sie mitteilte.

Der unbekannte Autofahrer sei einem 19-Jährigen so dicht aufgefahren, dass er das Kennzeichen nicht mehr erkennen konnte, schrieb die Polizei. Außerdem habe er mehrfach die Lichthupe betätigt und dem Mann den Mittelfinger gezeigt. Anschließend habe er mehrere Fahrzeuge rechts über den Seitenstreifen überholt bevor er von der Autobahn gefahren sei.