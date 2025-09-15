Ein Autofahrer verursacht fast einen Unfall. Dann zwingt er den Beinahe-Geschädigten zum Anhalten und schlägt zu – mitten auf offener Straße.

Daaden (dpa/lrs) – Nach einer Beinahe-Kollision zweier Autos in einem Kreisverkehr in Daaden (Landkreis Altenkirchen) hat einer der beiden Fahrer den anderen attackiert und verletzt. Der Angreifer sei zuvor in den Kreisverkehr eingefahren, obwohl der andere Fahrer dort bereits mit seinem Wagen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Es kam demnach am Montagnachmittag zum Beinahe-Zusammenstoß.

Der Fahrer, der Unfall fast ausgelöst hatte, fuhr den Angaben zufolge dann dem anderen Auto hinterher, überholte es kurz vor einem Fußgängerüberweg und zwang den Fahrer zum Anhalten. Dann stellte er sein Auto quer, stieg aus und schlug dem anderen Mann mehrmals mit der Faust durch das geöffnete Fenster ins Gesicht. Zudem habe er ihn bedroht und beleidigt, hieß es.

Der Angreifer flüchtete dann mit seinem Auto. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Nötigung – und bittet um Hinweise.