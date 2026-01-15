Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit an der Tankstelle endet mit einer beschädigten Zapfsäule. Was über den Fahrer und den Vorfall bislang bekannt ist.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein vergessener Handgriff und schon ist die Zapfsäule beschädigt: Ein Autofahrer ist nach dem Tanken an einer Selbstbedienungstankstelle in Kaiserslautern losgefahren, ohne den Tankrüssel aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dadurch wurde der Schlauch aus der Zapfsäule gerissen und die Anlage beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer verließ demnach den Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Informationen der Polizei war er mit einem Mietwagen unterwegs, zu dem es noch keine weiteren Informationen gibt. Wie hoch der Schaden an der Zapfsäule sei, stehe bisher nicht fest. Auch ob das Fahrzeug beschädigt wurde, ist unklar.