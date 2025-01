Fahrer rast mit Tempo 145 durch Fünfziger-Zone

Fast dreimal schneller als erlaubt ist ein Raser unterwegs gewesen. Was ihm nun droht.

Trier (dpa/lrs) – Mit 145 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in einer Fünfziger-Zone bei Konz (Kreis Trier-Saarburg) erwischt worden. Ihn erwarte nun eine Geldbuße von mindestens 1.400 Euro, sagte eine Sprecherin der Polizei in Trier. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Der 30 Jahre alte Fahrer war am Mittwoch laut Polizei mit einem «hochmotorisierten Sportwagen» auf der K 134 bei Konz unterwegs. Vor der Messung sei bei dem Auto der «Beschleunigungsvorgang» deutlich hörbar gewesen.

Der Anfangsverdacht eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens werde nicht weiter verfolgt, sagte die Sprecherin. Dieser sei bereits ausgeräumt worden.