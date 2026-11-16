Unfälle
Fahrer in Not – Mutige Zeugen bremsen Pkw auf Autobahn ab
Polizei
Bei dem Unfall wurden keine weiteren Personen verletzt. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Ein Autofahrer fährt auf der A48 Schlangenlinien und mehrfach gegen die Leitplanke. Zeugen erkennen den medizinischen Notfall – und greifen beherzt ein.

Lesezeit 1 Minute

Wirges (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 48 bei Wirges im Westerwald haben Zeugen einem Autofahrer in einem medizinischen Notfall geholfen und so wohl einen schlimmeren Unfall verhindert. Der betroffene Autofahrer sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Demnach fuhr der Mann am Montagmorgen mit seinem Pkw samt Anhänger Schlangenlinien und stieß mehrfach mit der Mittel- und Schutzplanke zusammen. Zeugen beobachteten laut Polizei, dass sich der Fahrer in einer hilflosen Lage befand. Sie fuhren deshalb vor den Pkw und bremsten diesen mit Hilfe des eigenen Fahrzeugs ab. Zur Absicherung der Unfallstelle sei die A48 für rund eine halbe Stunde gesperrt worden. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:261116-930-2833/1

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