Fahrer fährt gegen Verkehrsinsel und entwurzelt Baum

Ein entwurzelter Baum, ein kaputtes Verkehrsschild und eine über zwei Stunden voll gesperrte Fahrbahn: Ein Autofahrer verursacht in der Nacht einen Unfall und hinterlässt ein Trümmerfeld.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Fahrer ist mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel im Saarbrücker Stadtteil Jägersfreude gefahren, dabei sind die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall am frühen Morgen ein Baum entwurzelt und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Fahrbahn wurde infolge der Aufräumarbeiten rund zweieinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Das Auto sei aus Richtung Saarbrücken kommend mit überhöhter Geschwindigkeit gegen die Verkehrsinsel gefahren. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden habe, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird derzeit wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.