Fahrer aus Auto geschleudert - A1 zeitweise gesperrt

Nach einem schweren Unfall muss der Rettungshubschrauber kommen. Die Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken war stundenlang gesperrt.

Reinsfeld (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 1 bei Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) ist ein Fahrer aus einem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen, das Auto krachte in einen Brückenpfeiler.

Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die A1 in Richtung Saarbrücken war nach dem Unfall stundenlang komplett gesperrt. Am späten Nachmittag wurde die Strecke dann nach Angaben der Autobahnpolizei wieder freigegeben.