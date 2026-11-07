Ein 19-Jähriger kommt in der Nacht mit seinem PS-starken Auto von der Fahrbahn ab. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Birkenhördt (dpa/lrs) – Ein 19 Jahre alter Fahranfänger hat auf der Bundesstraße 427 bei Birkenhördt (Südliche Weinstraße) mit dem Auto seines Vaters einen Unfall verursacht. Er sei in der Nacht mit dem Sportwagen zu schnell unterwegs gewesen und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei Landau mit.

Er prallte demnach mit dem Auto auf einen Bordstein, konnte das Fahrzeug aber unverletzt verlassen. Der Wagen mit mehr als 450 PS sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen, hieß es.

Zur Höhe des Sachschadens konnte eine Sprecherin der Polizei zunächst keine Angaben machen. Den 19-Jährigen erwarten ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro und ein Punkt in Flensburg.