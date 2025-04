Ob Wohngeld, Pass oder Lärm: Fachkräftemangel in den Verwaltungen führt in Rheinland-Pfalz mitunter zu monatelangen Hängepartien. Die Bürgerbeauftragte richtet einen Appell an die Behörden.

Mainz (dpa/lrs) – Ein «großer Fachkräftemangel» im dritten Jahr in Folge und schleppende Digitalisierung führen nach Darstellung der Bürgerbeauftragten Barbara Schleicher-Rothmund zu langen Bearbeitungszeiten in vielen Verwaltungen in Rheinland-Pfalz. «Der Bürger ist auf die Verwaltungen angewiesen», betonte die Bürgerbeauftragte in Mainz bei der Vorstellung ihres Jahresberichts für 2024.

Bürger können in der Behörde nicht vorsprechen

Besonders in den Ausländerbehörden und im Sozialbereich könnten die Menschen oft nicht einmal vorsprechen. Viele Verwaltungen seien nach Corona noch immer nicht wieder für die Bürger geöffnet. Die Bürger müssten klingeln «und kommen nur rein, wenn sie einen Termin haben».

«Wenn ich Fachkräftemangel beklagen muss bei mir in der Metzgerei, gehe ich in eine andere Metzgerei, aber bei einer Verwaltung bin ich auf diese angewiesen», sagte Schleicher-Rothmund. «Der öffentliche Arbeitgeber muss begreifen, dass er sich in einem Arbeitnehmermarkt befindet, und dass er einfach attraktiver werden muss.» Die lebenslange Bindungswirkung an einen Arbeitgeber Verwaltung gebe es nicht mehr.

Digitalisierung kann helfen – aber drei Millionen Bürger sind offline

Digitalisierung könne den Fachkräftemangel zu einem Teil aufheben, aber nicht vollständig. «Deutschland ist bei der Digitalisierung nicht so weit vorn.» Es müsse zudem Angebote für die mehr als drei Millionen Bürger in Deutschland geben, die nicht online seien.

Eine 87-Jährige, die digital beim Zensus mitmachen sollte, nannte die Bürgerbeauftragte als Beispiel. Die Dame habe keinen Zugang zum Internet und dann einen Bescheid über 155 Euro bekommen, weil sie ihrer Bürgerpflicht nicht nachgekommen sei.