Jährlich ziehen in Bingen Kitagruppen und Schulklassen umher und sammeln liegengebliebenen Müll auf. Der Start in die diesjährige Aktion brachte einen nicht ungefährlichen Fund zutage.

Bingen (dpa/lrs) – Teilnehmer einer Müllsammelaktion in Bingen haben in unmittelbarer Nähe einer Grundschule Weltkriegsmunition gefunden. «Eine größere Menge» sei Beamten einer Dienststelle nach vorheriger Absprache am Vormittag durch eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung übergeben worden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Für die Beteiligten habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, hieß es. Die Munition sei von den Beamten sichergestellt worden. Sie wird den Angaben zufolge zeitnah von der zuständigen Waffenbehörde des Landkreises Mainz-Bingen vernichtet. Die Binger «Dreck-weg-Tage» zur Sammlung von liegengebliebenem Müll laufen noch bis zum Samstag.

Die Polizei wies ausdrücklich darauf hin, dass im Falle aufgefundener Munition oder Sprengmitteln diese auf keinen Fall berührt oder bewegt werden sollten, da von ihnen auch nach langer Liegedauer noch eine Gefahr ausgehen kann. Im Falle eines Fundes sollte die Polizei hinzugezogen werden.