Benzin gelangt aus bislang ungeklärten Gründen in die Kanalisation. Dort bildet sich gefährliches Gemisch. Die Feuerwehr ist mehrere Stunden im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) – Wegen Explosionsgefahr an einer Tankstelle sind am Mittag in Mainz zwei Firmengebäude evakuiert und eine Straße gesperrt worden. Aus bislang unbekannten Gründen sei Benzin in die Kanalisation gelangt, dort hätten sich «hochexplosive Dämpfe» gebildet, teilte die Feuerwehr nach einem fast vierstündigen Einsatz mit. Die Kanäle seien gespült, abgepumpt und belüftet worden.

Der Benzingeruch auf dem Gelände war einer Tankstellenmitarbeiterin aufgefallen. Die Tankstelle bleibt zunächst außer Betrieb. Wegen der Ursache ermittelt die Polizei.