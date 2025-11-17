Explosion und Brand in Mainzer Wohnhaus – Sechs Verletzte

Nach einer Explosion in einem Mainzer Wohnhaus wurden sechs Menschen verletzt. Die Feuerwehr rettete zwei Personen mit Drehleitern. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Mainz (dpa) – Bei einer Explosion mit anschließendem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mainz sind am Sonntagabend sechs Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Eingangsbereich teilweise eingestürzt, aus dem Erdgeschoss seien Flammen geschlagen, teilte die Feuerwehr mit.

Das Haus an der Ecke Kreyßigstraße/Goethestraße sei zunächst nur über Drehleitern erreichbar gewesen. Zwei Menschen mussten so gerettet werden. Drei weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, eine Person einen Herzinfarkt. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Der Brand war nach etwa einer Stunde gelöscht. Rund 110 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk (THW) waren im Einsatz. Das Haus gilt laut THW als nicht einsturzgefährdet, ist jedoch unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Ursache der Explosion. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.