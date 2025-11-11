Explosion in Saarbrücken: Flüssigkeit zündet in Kanalisation

Am Montag kommt es in der Saarbrücker Kanalisation zu einer Explosion. Zwei Kanaldeckel fliegen dabei in die Luft. Die Polizei hat nun erste Erkenntnisse.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat Benzin oder eine andere entzündliche Substanz in die Kanalisation in Saarbrücken geschüttet und damit die Explosion im Stadtteil Altenkessel verursacht. Wie die Substanz am Montag entzündet wurde, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Explosion wurden zwei Kanaldeckel aus der Verankerung geschleudert. Zudem wurde ein Siphon eines Gebäudes beschädigt. Zum Schaden gab es vorerst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.