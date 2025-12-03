Unglück mit Verletzen
Explosion in Mainz – Hinweise auf defekten Heizlüfter
Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus
Hannes P. Albert. DPA

Sechs Verletzte, eine Explosion: Ermittler vermuten einen gasbetriebenen Heizlüfter als Auslöser. Noch sind aber Fragen offen.

Mainz (dpa) – Gut zwei Wochen nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Mainz haben die Ermittler erste Hinweise auf die Ursache. Sie gehen derzeit davon aus, dass ein defekter gasbetriebener Heizlüfter die Explosion und den Brand ausgelöst haben könnte. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, dauern die Ermittlungen noch an. Dazu sei ein Brandexperte eingeschaltet worden.

Sechs Menschen waren bei dem Unglück am Abend des 16. November verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer Stunde gelöscht.

