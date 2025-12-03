Explosion in Mainz – Hinweise auf defekten Heizlüfter

Mainz (dpa) – Gut zwei Wochen nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Mainz haben die Ermittler erste Hinweise auf die Ursache. Sie gehen derzeit davon aus, dass ein defekter gasbetriebener Heizlüfter die Explosion und den Brand ausgelöst haben könnte. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, dauern die Ermittlungen noch an. Dazu sei ein Brandexperte eingeschaltet worden.

Sechs Menschen waren bei dem Unglück am Abend des 16. November verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer Stunde gelöscht.