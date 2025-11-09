Ursache unklar
Explosion in Bad Kreuznach – Bewohner schwer verletzt
In einem Mehrfamilienhaus gibt es einen lauten Knall. Teile des Gebäudes stürzen ein. Schwer verletzt kommt ein 31-Jähriger ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Bosenheim (dpa/lrs) – Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist ein 31 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Er kam mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Nach Angaben der Polizei erlitten zudem mehrere Menschen einen Schock.

Haus ist nicht mehr bewohnbar

Die Explosion ereignete sich am Samstagabend in der Erdgeschosswohnung des 31-Jährigen im Stadtteil Bosenheim. Die Ursache sei noch unklar, hieß es. Auch die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Aufgrund der Explosion stürzten Teile des Gebäudes ein. Es war vorerst nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr mitteilte. Die anderen Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter.

