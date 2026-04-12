Tier auf Abwegen
Exotische Schlange ruft Polizei auf den Plan
Kalifornische Kettennatter
Die Kalifornische Kettennatter ist ungiftig und in Europa nicht heimisch. (Archivbild)
picture alliance. DPA

In einer Hausfassade wird eine Schlange mit ungewöhnlicher Musterung entdeckt. Ein Einsatz für die Tierrettung.

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Herxheim (dpa/lrs) – Eine exotische Schlange an einer Hausfassade hat im südpfälzischen Herzheim einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Anwohner hätten am späten Samstagabend mitgeteilt, dass eine Schlange unbekannter Art in einer Spalte sitze. «Aufgrund der auffälligen Färbung und Musterung der Schlange konnte eine heimische Art ausgeschlossen werden», teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mitarbeiter der Tierrettung Rhein-Neckar hätten das Tier eingefangen und als Kalifornische Kettennatter identifiziert – eine ungiftige Art. Laut Polizei ist bislang unklar, ob die Schlange unbemerkt aus ihrem Terrarium ausgebüxt ist oder ausgesetzt wurde. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Halter des Tieres geben können.

© dpa-infocom, dpa:260412-930-934388/1

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