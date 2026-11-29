Der evangelische Christ ist künftig einer von zwei pfälzischen Vertretern in der EKD-Synode. Seine Wahl könnte für ihn eine weitere Bedeutung haben.

Speyer (dpa/lrs) – Der frühere Bundesverkehrs- und Justizminister Volker Wissing ist in die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Die pfälzische Landessynode bestimmte den 56-jährigen Juristen aus Landau (Pfalz) am Samstag in Speyer einer Mitteilung zufolge zu einem ihrer beiden Vertreter in dem Kirchenparlament auf Bundesebene.

Die Wahl könnte für Wissing mit Blick auf das Amt des Präses der EKD-Synode von Bedeutung sein. Die amtierende Präses Anna-Nicole Heinrich tritt bei der Konstituierung der neuen Synode im April 2027 nicht erneut für das Amt an. Medienberichten zufolge wird Wissing als möglicher Nachfolger gehandelt.

Ein Politiker wechselt die Bühne

Wissing ist evangelischer Christ und ausgebildeter Kirchenmusiker. 1998 trat er der FDP bei und wurde später Bundestagsabgeordneter. Von 2016 bis 2021 war er in Rheinland-Pfalz Wirtschafts-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Weinbauminister sowie Vize-Ministerpräsident. Von 2021 bis 2025 war er Bundesminister für Digitales und Verkehr, ab November 2024 zusätzlich Justizminister. 2024 verließ er nach dem Bruch der Ampelkoalition die FDP.

In seiner Rede sagte Wissing einer Mitteilung zufolge in Speyer, die Kirche stehe vor riesigen Herausforderungen, gewinne aber nach seiner Überzeugung an Bedeutung. «Diesen Prozess mitzugestalten, mit Menschen vor Ort, aus der Erfahrung der eigenen Kirchengemeinde heraus, darauf freue ich mich.»

Pfälzer Kirche ordnet sich neu

Als weitere pfälzische Vertreterin wurde die Jugendvertreterin Anna-Lea Friedewald in die EKD-Synode gewählt. Die neue EKD-Synode hat 128 Mitglieder und soll sich vom 23. bis 25. April 2027 in Hannover konstituieren.

Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. Ihr gehören rund 17,4 Millionen evangelische Christen in Deutschland an.

Zum Abschluss ihrer Herbsttagung beschloss die pfälzische Landessynode zudem, die 15 Kirchenbezirke zum 1. Januar 2029 zu 4 größeren Bezirken zusammenzulegen. Damit soll die Handlungsfähigkeit der Kirchenbezirke angesichts veränderter personeller, finanzieller und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen langfristig gesichert werden. So soll das saarländische Homburg etwa zu Pirmasens und Zweibrücken (beides in der Pfalz) gehören.