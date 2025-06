Evakuierung nach Rauchalarm an Grundschule

In einer Grundschule kommt es zur Rauchentwicklung. Vorsorglich wird die gesamte Schule geräumt. Doch schnell gibt es Entwarnung.

Raubach (dpa/lrs) – Schüler und Lehrer der Grundschule in Raubach (Landkreis Neuwied) sind wegen einer unklaren Rauchentwicklung evakuiert worden. Am Morgen wurde der Polizei der Rauch gemeldet, wie sie mitteilte. Im Anschluss räumten Polizei und Feuerwehr vorsorglich die gesamte Schule. Als Ursache stellte sich ein Defekt in einem Verteilerkasten heraus, hieß es. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für anwesende Personen habe demnach nicht bestanden.