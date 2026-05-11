Brand
Evakuierung: Feuer in alter Gaststätte
Erdgeschosswohnung in Flammen - Mann vermisst
Der Brand in der ungenutzten Gaststätte konnte schnell wieder gelöscht werden. (Symbolbild)
Sascha Ditscher. DPA

Mitten in der Nacht hält ein Brand in einer ungenutzten Gaststätte die Feuerwehr in Speyer in Atem. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

Speyer (dpa/lrs) – Ein nächtlicher Brand in einer ungenutzten Gaststätte in Speyer sorgt für Aufregung. In dem Gebäude befinden sich auch mehrere Wohnungen, die evakuiert werden mussten, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.
Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

© dpa-infocom, dpa:260511-930-63075/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten