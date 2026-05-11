Mitten in der Nacht hält ein Brand in einer ungenutzten Gaststätte die Feuerwehr in Speyer in Atem. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

Speyer (dpa/lrs) – Ein nächtlicher Brand in einer ungenutzten Gaststätte in Speyer sorgt für Aufregung. In dem Gebäude befinden sich auch mehrere Wohnungen, die evakuiert werden mussten, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.