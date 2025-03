Europäischer Haftbefehl – Mann nach tödlichem Unfall gefasst

Saarbrücken (dpa/lrs) – Einen mutmaßlichen Verursacher eines tödlichen Unfalls hat die Polizei in dessen Wohnung in Saarbrücken festgenommen. Dem 22-jährigen Mann aus Ungarn wird vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss und bei zu hoher Geschwindigkeit für den Unfall verantwortlich zu sein, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Deswegen hatten ungarische Behörden im Juni 2024 einen Europäischen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt.

Der 22-Jährige ließ sich den Angaben zufolge in Saarbrücken widerstandslos festnehmen, das Amtsgericht Saarbrücken ordnete die Überstellung des Mannes in die Justizvollzugsanstalt an. Er bleibt nun bis zu seiner Auslieferung in sein Heimatland in Untersuchungshaft.