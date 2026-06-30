Die Zahl der Menschen ohne Job steigt im Land leicht. Die Regionaldirektion teilt mit, wann die Juni-Arbeitslosigkeit zuletzt so hoch war.

Mainz (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen. 126.800 Frauen und Männer waren im Juni ohne Job, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte. Das sind 300 oder 0,2 Prozent mehr als einen Monat zuvor.

Die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz lag im Vergleich zu Mai unverändert bei 5,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 5,4 Prozent. Stichtag für die Daten war der 11. Juni.

Höchste Juni-Arbeitslosigkeit seit 2009

«Wir verzeichnen die höchste Juni-Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 2009», teilte Walter Hüther mit, Chef der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. «Die Unternehmen zeigen sich bei der Meldung neuer Stellen zurückhaltend, und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stagniert.»

In den vergangenen vier Wochen meldeten Betriebe 5.600 neue Arbeitsstellen, 1.400 Stellen oder 19,7 Prozent weniger als im Mai. Insgesamt waren im Juni 33.100 offene Stellen registriert, 700 Stellen oder 2,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit (5.550) sowie im Handel (4.590) und im Gesundheits- und Sozialwesen (4.090).