Es drückt im unteren Rücken, es sticht zwischen den Schulterblättern: Viele Menschen in Rheinland-Pfalz leiden unter Rückenschmerzen. Zu den Auslösern gehören nicht nur körperliche Faktoren.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2023 fast jedem Vierten mindestens einmal Rückenschmerzen diagnostiziert worden. Das hat eine Datenauswertung der Krankenkasse Barmer ergeben, die ihre Ergebnisse nach eigenen Angaben auf die Bevölkerung hochgerechnet hat. Demnach begaben sich in Rheinland-Pfalz über 960.000 Menschen wegen Rückenschmerzen in ärztliche Behandlung.

Frauen betraf das laut Barmer mit 25,5 Prozent häufiger als Männer mit 20,5 Prozent. Außerdem steige die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wegen Rückenschmerzen zum Arzt gehe, mit dem Alter: Erhielten bei den 20- bis 29-Jährigen knapp über 15 Prozent die Diagnose Rückenschmerzen, waren es bei der Gruppe der 80- bis 89-Jährigen mehr als doppelt so viele: rund 34 Prozent.

Auch Psyche kann Rolle spielen

Oft sind körperliche Faktoren dafür verantwortlich, wenn jemand an Rückenbeschwerden leidet. «Bei Rückenbeschwerden kann aber auch die Psyche eine Rolle spielen», sagte Dunja Kleis, Barmer-Landesgeschäftsführerin, laut der Mitteilung. Stress und Niedergeschlagenheit führen demnach beispielsweise zu einer höheren Muskelanspannung, die dann für Rückenschmerzen sorgen kann. Oft werde die Rolle von psychischen Faktoren aber unterschätzt.

«Wer im Beruf viel sitzt, sollte regelmäßig die Sitzposition verändern, um Muskeln und Gelenke zu entlasten», riet Kleis. Ein guter Bürostuhl oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch können dabei demnach helfen. Aber auch ohne Belastung für den Geldbeutel kann man etwas für die eigene Rückengesundheit tun: Treppen laufen statt Aufzug fahren zum Beispiel, aber auch öfter vom Stuhl oder der Couch aufstehen und sich ein wenig bewegen.