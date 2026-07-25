Laut, bunt und politisch: Unter dem Motto «Vielfalt leben – Demokratie verteidigen – Menschenrechte sichern» ziehen Tausende Menschen am Mittag durch Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - Etwa 10.000 Menschen sind nach Angaben von Polizei und Veranstalter anlässlich der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) in Mainz auf den Straßen unterwegs. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mainz mitteilte, verlief die Veranstaltung bislang friedlich. Das Motto des diesjährigen CSD lautet: «Vielfalt leben – Demokratie verteidigen – Menschenrechte sichern».

Der Veranstalter zog bislang eine positive Bilanz und ging von 10.000 bis 12.000 Teilnehmern aus. Die Polizei zählte einer ersten Schätzung zufolge rund 10.000 Menschen. Als Fußgruppe zog der Demonstrationszug demnach durch die Mainzer Innenstadt. Man verzichte als politische Demonstration bewusst auf Paradewagen, hieß es von Veranstalterseite.

«Wir sehen uns als Teil der Demokratiebewegung in Deutschland und stehen aktiv für diese ein», sagte ein Sprecher des Veranstalters. In der Nähe des Rheins mündet der Demonstrationszug am Nachmittag in ein Straßenfest mit politischen Redebeiträgen, Diskussionen, Informationsständen sowie Musik- und Showacts.