Es wird wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Frühling ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland angekommen. An welchem Tag wird es besonders warm?

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland klettern in den nächsten Tagen nach oben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Mittwoch sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht bleibt es demnach klar, es wird jedoch deutlich kälter bei Temperaturen zwischen -4 und null Grad.

Am Donnerstag hält das sonnige Wetter der Vorhersage zufolge bei Höchstwerten bis 19 Grad an. Den vorläufigen Höhepunkt erreichen die Temperaturen am Freitag, wenn es nach Angaben der Meteorologen bis zu 20 Grad warm werden soll – ebenfalls bei sonnigem und heiterem Wetter. Und auch das Wochenende beginnt demnach angenehm: heiter, sonnig und Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad am Samstag.